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饒慶鈴參訪嘉義市設計展 導入台東慢經濟生活理念

2021/12/29 11:55（12/29 12:48 更新）
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台東縣長饒慶鈴（左）29日帶領主管參訪在嘉義展出的「2021台灣設計展」，由嘉義市長黃敏惠（右）陪同並導覽設計展區，並舉行雙城交流座談。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月29日
台東縣長饒慶鈴（左）29日帶領主管參訪在嘉義展出的「2021台灣設計展」，由嘉義市長黃敏惠（右）陪同並導覽設計展區，並舉行雙城交流座談。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月29日
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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣長饒慶鈴今帶領主管參訪在嘉義展出的「2021台灣設計展」，吸取嘉義市的城市治理及設計思維做為未來台東城市發展設計參考，建構台東獨特慢生活風貌。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義市長黃敏惠親自陪同並導覽設計展區，並在今天上午舉行台東縣與嘉義市雙城交流座談會，進行地方創生、設計展及施政成果等經驗分享交流。

饒慶鈴在座談會中表示，台東縣雖地理位置有其劣勢，但擁有豐厚的自然環境及獨特的文化底蘊，城市需要紮實的美學素養、文化涵養及創新的設計力，才能建構出具有獨創特色的城市風貌。

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饒慶鈴表示，嘉義市近年在經濟、觀光與城市永續上皆有創新規劃，這次親自來感受嘉義市的魅力，發現嘉義市特別注重新舊融合及創意的展現，這和她的施政理念「開放、整合、創新」不謀而合，台東要推展慢經濟，嘉義市這幾年來的地方創生推動經驗，值得學習取經。

饒慶鈴表示，台東是國民旅遊的首選城市，2020年來台東旅客人次突破千萬，更接連獲選2020年全台十大熱門國旅城市第一名以及2021全球最好客目的地第一名，自上任後以「慢經濟」打造台東，慢經濟就是用自然真實的狀態發展出的經濟模式。（編輯：黃世雅）1101229

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