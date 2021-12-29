更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 地方

瑪利亞快樂襪子店品牌上市 支持身障者自立

2021/12/29 12:43（12/29 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瑪利亞社會福利基金會29日在台中市愛心家園舉辦慶祝「Merry Young快樂襪子店」募資成功品牌上市及電商啟動儀式，台中市副市長令狐榮達（中）等到場見證。中央社記者郝雪卿攝 110年12月29日
瑪利亞社會福利基金會29日在台中市愛心家園舉辦慶祝「Merry Young快樂襪子店」募資成功品牌上市及電商啟動儀式，台中市副市長令狐榮達（中）等到場見證。中央社記者郝雪卿攝 110年12月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中29日電）瑪利亞台中市愛心家園展開自立計畫，「快樂襪子店」募資成功，今天品牌上市及電商啟動，台中市副市長令狐榮達表示，感謝愛心企業幫忙，讓身障朋友能夠獲得更多照顧。

瑪利亞社會福利基金會為了讓身障朋友有更多自立能力，從11月3日開始在募資平台籌措開店經費，短短43天就獲得贊助者熱心響應達標新台幣350萬元，今天在台中市愛心家園舉辦慶祝「Merry Young快樂襪子店」募資成功品牌上市及電商啟動儀式，令狐榮達及愛心企業都到場見證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

令狐榮達致詞表示，瑪利亞基金會籌措的快樂襪子店是由非營利組織推出的社會企業新品牌，希望讓身障朋友從受助者轉變為創造者，增進身障朋友自立生活的能力，減輕家庭負擔，而且每雙襪子使用2支保特瓶做為原料，達到回收再利用的永續目標，感謝愛心企業的幫忙，讓這家愛心襪子店可以順利上市。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，感謝企業朋友的支持，募資成功後先成立網路商店，希望朝向開立實體店面的願望前進，也盼這家店能代表台中市成為促進身障者就業具代表性的社企文創館。（編輯：黃世雅）1101229

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族