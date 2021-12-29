瑪利亞快樂襪子店品牌上市 支持身障者自立

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）瑪利亞台中市愛心家園展開自立計畫，「快樂襪子店」募資成功，今天品牌上市及電商啟動，台中市副市長令狐榮達表示，感謝愛心企業幫忙，讓身障朋友能夠獲得更多照顧。

瑪利亞社會福利基金會為了讓身障朋友有更多自立能力，從11月3日開始在募資平台籌措開店經費，短短43天就獲得贊助者熱心響應達標新台幣350萬元，今天在台中市愛心家園舉辦慶祝「Merry Young快樂襪子店」募資成功品牌上市及電商啟動儀式，令狐榮達及愛心企業都到場見證。

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令狐榮達致詞表示，瑪利亞基金會籌措的快樂襪子店是由非營利組織推出的社會企業新品牌，希望讓身障朋友從受助者轉變為創造者，增進身障朋友自立生活的能力，減輕家庭負擔，而且每雙襪子使用2支保特瓶做為原料，達到回收再利用的永續目標，感謝愛心企業的幫忙，讓這家愛心襪子店可以順利上市。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，感謝企業朋友的支持，募資成功後先成立網路商店，希望朝向開立實體店面的願望前進，也盼這家店能代表台中市成為促進身障者就業具代表性的社企文創館。（編輯：黃世雅）1101229