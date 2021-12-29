更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 地方

屏警醉不上道專案強力執行 1年減少33%酒駕事件

2021/12/29 12:53（12/29 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東警方啟動「醉不上道」專案，設置路檢點實施取締酒測，遏止酒駕不良風氣，杜絕酒駕憾事。（屏東警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月29日
屏東警方啟動「醉不上道」專案，設置路檢點實施取締酒測，遏止酒駕不良風氣，杜絕酒駕憾事。（屏東警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）依據交通事故統計資料，屏東警分局109年度轄區酒駕肇事共發生141件，警方啟動「醉不上道」專案，110年度酒駕肇事件數降為94件，總計減少33%。

高雄26日又傳出酒駕釀禍悲劇，男子黃子洋喝酒開車撞上正在過馬路的一家4口，造成范姓母親身亡，林姓父親和2名女兒輕重傷，黃男訊後裁定羈押，這已經是他第3度酒駕。

屏東警分局發布新聞稿指出，為避免悲劇發生，屏東警分局強力執行「醉不上道」專案，截至今年12月，屏東警方取締酒後駕車共41件。

近期年終餐敘聚會、尾牙活動較多，民眾酒後駕車情形增多，屏東警分局長方秋梅親自帶隊，設置路檢點實施取締酒測，併行巡邏網機動性攔檢，以強化取締執法強度及密度，遏止酒駕不良風氣，杜絕酒駕憾事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東警方表示，為減少民眾在年終聚會後有酒駕情事，利用各項勤務前往各大餐廳、酒店、卡拉OK店、KTV、小吃店等易飲酒場所，加強宣導飲酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送等，切勿飲酒後駕駛交通工具。

方秋梅強調，年底宴飲聚餐多，對於酒後駕車，警方決不寬貸，請民眾不要心存僥倖，讓安全成為自己及別人回家唯一的路。（編輯：謝雅竹）1101229

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族