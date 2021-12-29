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素還真降臨布袋戲故鄉 虎尾圓環6米鋼雕氣勢磅礴

2021/12/29 15:26（12/29 16:06 更新）
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斥資近千萬元打造的6米高經典布袋戲偶「素還真」鋼雕矗立雲林虎尾圓環，位於交通要道的鋼雕，俯視往來人車，氣勢磅礴，凸顯虎尾是「布袋戲的故鄉」。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
斥資近千萬元打造的6米高經典布袋戲偶「素還真」鋼雕矗立雲林虎尾圓環，位於交通要道的鋼雕，俯視往來人車，氣勢磅礴，凸顯虎尾是「布袋戲的故鄉」。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）矗立雲林虎尾圓環6米高經典布袋戲偶「素還真」鋼雕今天啟用，由雕塑藝術家楊柏林創作，雕像位於交通要道，俯視往來人車，氣勢磅礴，凸顯虎尾是「布袋戲的故鄉」。

雲林縣虎尾鎮公所邀請出身口湖鄉知名雕塑藝術家楊柏林創作經典布袋戲角色「素還真」，6公尺高的鋼雕像，12月中裝置在虎尾圓環，今天縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠等人主持啟用典禮。

丁學忠致詞指出，斥資近千萬元打造的「素還真」，位於交通要道，俯視往來人車氣勢磅礴。白天、夜晚呈現不同樣貌，晚上打上燈光後，璀璨華麗更有視覺衝擊，凸顯虎尾是「布袋戲的故鄉」。

楊柏林接受媒體聯訪表示，這座鋼雕像是利用316不鏽鋼材料，以手工切割、鏤空創作，耗時半年打造，不怕風吹、日曬、雨淋，更不會生鏽，希望透過它將地方藝術永流傳。

張麗善表示，縣府今年重新整建斗六、虎尾2座圓環，形塑新地標，斗六圓環也將於明年1月29日，展現新樣貌，重現既有水舞設施，並新增數位水幕、LED燈光噴泉。（編輯：陳仁華）1101229

雲林縣虎尾鎮公所邀請出身口湖鄉知名雕塑藝術家楊柏林創作經典布袋戲角色「素還真」，6公尺高的鋼雕像12月中裝置在虎尾圓環，29日由縣長張麗善（前左9）等人主持啟用典禮。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
雲林縣虎尾鎮公所邀請出身口湖鄉知名雕塑藝術家楊柏林創作經典布袋戲角色「素還真」，6公尺高的鋼雕像12月中裝置在虎尾圓環，29日由縣長張麗善（前左9）等人主持啟用典禮。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
雲林縣虎尾鎮公所邀請出身口湖鄉知名雕塑藝術家楊柏林創作經典布袋戲角色「素還真」，6公尺高的鋼雕像裝置在虎尾圓環，氣勢磅礴。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
雲林縣虎尾鎮公所邀請出身口湖鄉知名雕塑藝術家楊柏林創作經典布袋戲角色「素還真」，6公尺高的鋼雕像裝置在虎尾圓環，氣勢磅礴。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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