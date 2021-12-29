陳清波基金會頒助學金 百名苗栗學子每人一年6萬

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陳清波文教基金會扶助苗栗縣弱勢家庭學生，29日舉辦111年度助學金頒發典禮，基金會創辦人陳榮秋（後右6）、苗栗縣長徐耀昌（後左5）、苗栗縣議長鍾東錦（後左4）等人到場見證。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）陳清波文教基金會扶助苗栗縣經濟弱勢學生，明年度提供100名學子每人新台幣6萬元助學金，今天頒發典禮上再加碼，發放禮券3000元，讓受助學生家庭可採買年貨過好年。

陳清波文教基金會是年興紡織公司創辦人陳榮秋以父之名創立，自民國102年起以審核發放助學金方式，幫助苗栗縣竹南、後龍地區弱勢家庭學生。

基金會今天在苗栗縣竹南鎮照南國中辦理「111年度助學金頒發典禮」，創辦人陳榮秋、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦等人都到場見證。

陳清波文教基金會表示，111年助學金申請區域增加造橋鄉，核發名額也從80名增至100個名額，每人可獲年度助學金6萬元，分為每月匯款5000元，希望提供實質具體幫助，讓學生安心學習。

陳清波文教基金會董事長王厲新指出，基金會自下個學期起增加「受助學生成績進步獎」，分別有學業進步、品德服務、傑出運動員、傑出才藝，以及導師認定等5個獎項，期許學生透過多元學習，翻轉不一樣的人生。

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考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響許多家庭收入，基金會今天還加發每人3000元的春節禮券，幫助受助學生家庭採買年貨過好年。

苗栗縣長徐耀昌表示，十分欽佩年興紡織創辦人陳榮秋刻苦努力、奮發向上的精神，尤其在事業有成之後，慷慨捐資創立陳清波文教基金會，幫助在地學子減輕學習經濟壓力，讓學子能專注在課業；他也期勉受助學生認真學習，把困境當作人生歷練的養分，並懷抱感恩之心，未來也能回饋社會，創造善的循環。（編輯：李錫璋）1101229