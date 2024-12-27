陳清波基金會頒發助學金 苗栗百名學子年領6萬元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）陳清波文教基金會今天舉辦114年獎助學金頒發典禮，補助苗栗縣百名學子每月新台幣5000元，總計1年6萬元金額；另提供5000元春節禮金，讓受助家庭安心辦年貨過春節。

財團法人陳清波文教基金會由年興紡織公司創辦人陳榮秋，以父親之名創立，自民國102年起以審核發放助學金方式，幫助苗栗縣竹南、造橋、後龍3鄉鎮弱勢家庭學生，截至113年止，受惠學生共計4397人，頒發金額約7486萬元。

基金會今天在竹南鎮照南國中辦理114年度獎助學金頒發典禮。董事長王厲新指出，新年度共有124人申請、100人審核通過，每人每月資助5000元，換算1年補助金額共計6萬元，是國內中小學同性質獎助學金中金額最高，讓需要的家庭得到具體幫助。

王厲新說，基金會目的就是提供生活資助，希望陪受助學子好好成長，今年並辦理2梯次夏令營，由大朋友帶著小朋友與在地社團合作，坐火車到處旅行認識故鄉，還有「清波小客廳」邀請知名作家分享職涯規畫，另有龍昇國小的「星光班」，陪伴更多孩子度過放學後的空窗期。

此外，春節將至，基金會也頒發每人5000元春節禮金，希望讓受助家庭可以安心置辦年貨，過個好年。

苗栗縣長鍾東錦出席典禮，感謝基金會協助孩子們安心上學，是受助學生的貴人，他鼓勵學子們努力追求人生目標，努力向學，回報基金會和社會各界的幫助，讓苗栗有善的循環。（編輯：李錫璋）1131227