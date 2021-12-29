中興公寓發起成立更新會 高市府設工作站啟動輔導

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高雄市三民區已有55年屋齡的中興公寓，20名所有權人有意成立更新會，市府都發局也設立工作站進駐輔導，協助所有權人推動都更。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高市三民區55年屋齡的中興公寓，多達20名所有權人有意成立更新會，今天於三塊厝聯合里活動中心簽署籌備申請書，同時都發局也設立工作站進駐輔導，協助發起人辦理籌組更新會工作。

高雄市政府都發局發布新聞稿表示，中興公寓位於三鳳宮旁，南臨幸福川，全數共4棟、160戶，在都發局委託的都更輔導團隊協同興德里長陳國欽號召動員下，已召開3次共識會議，獲多達20位所有權人表達願意發起成立更新會。

副市長林欽榮表示，中興社區是繼民族、河濱社區後，高市府今年第3處輔導社區自主都更案件，全市提出重建需求社區超過10處，市府透過「588輔導專案」，協助所有權人推動都更。

陳國欽說，中興公寓社區除了街道狹窄，部分梯間鋼筋裸露、屋況極差，令人擔心，他當了30幾年里長，一直掛心中興公寓重建，希望市府進場專案輔導，可讓公寓起死回生。

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林欽榮建議社區考慮分成南北2區，可加快都更重建工作，初步了解南區都更重建的意願已近7成，具有招商潛力。都發局長吳文彥說，老舊社區要推動自主都更，仍需所有權人發起，市府才能幫忙。

都發局表示，市府推出自主都更「588輔導專案」，50%所有權人同意即可成立更新會，80%所有權人同意則可向中央申請補助辦理事業，最後都更會所研擬討論出的都更事業及權利變換計畫，依法經80%所有權人同意，就可報市府大會審議。（編輯：陳仁華）1101229