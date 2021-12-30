新北青年局111年成立 36歲錢念群任局長

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新北市政府111年元旦起新成立青年事務局，新聞局30日指出，首任局長將由36歲的錢念群出任。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月30日

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市政府新聞局今天傍晚以新聞稿宣布，將於民國111年成立新北市府青年局，1月3日掛牌，由曾任記者的36歲錢念群擔任首任局長。

錢念群是國立台北大學公共行政系、國立台灣大學政治學研究所畢業，主修公共行政，學生時期活躍於青年及公共議題。

新北市府說，錢念群畢業後曾在美國舊金山的市議員辦公室任實習法務助理，協助分析政策及法案。回台後任記者，也曾任青創事業創辦人。

新北市府表示，錢念群熟稔青年事務及政府運作，延攬並借重專才協助研究青年政策。錢念群加入團隊後，成為第12名女性首長，女性首長比例超過4成；未來將繼續為新北130萬名青年及女性提供更多平權、就業、創業機會、福利及關懷。

此外，新北市府說，新北市府青年事務委員會主任委員原為新北市副市長劉和然，改由原青委會執行長吳宗憲接任，但青委會為任務編組，吳宗憲仍續任新北市府法制局長。

新北市長侯友宜下午參加人民團體「領航金獎」及性別平等績優團體頒獎後接受聯訪，媒體詢問青年局長人選、組織架構是否與青年事務委員會疊床架屋？

侯友宜表示，青委會是協助與指導立場提供諮詢，青年局是執行與制訂政策單位，任務不重複，攜手合作，希望未來市府可長足改變青年就業、創業等年輕人關心議題。（編輯：李明宗）1101230