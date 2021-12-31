花蓮公告土地現值微漲0.26% 地王每坪138萬餘元

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣民國111年公告土地現值，全縣平均微漲0.26%，地王仍由花蓮市中山路與中正路口以每坪新台幣138萬5500元蟬聯；最低地價地區為萬榮鄉林班地每坪86元。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，經地價及標準地價評議委員會評定通過，公告土地現值全縣平均微漲0.26%，公告地價則幾乎持平，僅微幅調整0.05%。

花蓮縣政府地政處統計，111年地價調查作業期間自109年9月2日起至110年9月1日止，不動產交易買賣登記件數共5947件，較去年同期增加969件，增幅約19.47%，交易市場主要集中於花蓮市、吉安鄉、新城鄉3個行政區。

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地政處指出，「地王」仍是花蓮市中山路與中正路口蟬聯，公告土地現值為每坪138萬5500元（每平方公尺41萬9210元），公告地價為每坪19萬7000元（每平方公尺5萬9690元）；最低地價區為萬榮鄉105地價區段（林班地）每坪86元（每平方公尺26元），公告地價每坪13元（每平方公尺4元）。

地政處指出，111年公告地價受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各行各業仍在復甦階段，經綜合考量地價變動情形、社會經濟狀況及民眾賦稅負擔能力，選擇對民眾稅賦負擔影響極小的調整方案，除了更正編定、變更編定為可建築土地合理調整公告地價外，其餘持平不調整。（編輯：黃世雅）1101231