中市更換國產空氣品質感測器 確保傳輸保障資安

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台中市建置1411台空氣品質監測器，今年起汰舊更新，將使用全國首批通過空氣品質微型感測器資安認證的國產空品感測器。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市建置1411台空品監測器，今年起汰舊更新，將使用全國首批通過空氣品質微型感測器資安認證的國產空品感測器，保障監測資料機密性與完整性符合資安規範。

台中市環保局今天發布新聞稿指出，台中市最初建置的空品感測器以工業區及人口密集處為主，為瞭解各行政區空氣品質，108年至109年間續設900台，共計1411台。

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環保局指出，因感測器體型小，易受環境影響衰退，台中市今年汰換老舊感測器，優先採用已獲得資訊安全認證合格的空品感測器，並配合行政院環保署政策推動空品感測器設備國產化，減少對國外廠牌的依賴。

環保局表示，國產感測器為工研院技轉生產，具有粒徑篩選機制可提升量測精準度，大幅降低累積粉塵，兼具優異感測性能、低耗電、耐用性佳及維運方便等產品工業設計面向，並獲得台灣精品獎殊榮。（編輯：卞金峰）1110101