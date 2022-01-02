北市鄭州、西寧北路口科技執法 3日起上路

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市鄭州路、西寧北路口為事故發生前3大路口，台北市警察局交通警察大隊說，已在此建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，對未依規定轉彎等違規車輛取締，明天起上路。

交通警察大隊發布新聞稿表示，鄭州路與西寧北路口因銜接東西向重要幹道，車流量龐大，且近年為北市事故發生前3大路口，肇事原因以側撞為大宗，為維護道路交通秩序與安全，規劃於此路口建置北市首處「路口多功能交通違規科技執法設備」。

同時，針對此路口「未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、佔用機車停等區、車輛未停讓行人」等違規車輛，以科技設備偵測取締，明天起正式啟用執法。

交通警察大隊說明，路口多功能科技執法設備採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為均由員警從嚴審查，符合告發要件再做認證舉發。

此外，依道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰；「闖紅燈」可處1800元以上5400元以下罰鍰；「佔用機車停等區」可處900元以上1800元以下罰鍰；「車輛未停讓行人」可處1200元以上3600元以下罰鍰。

交通警察大隊指出，北市目前已啟用科技執法地點共6處，高架道路偵測2處（市民高架、建國高架）、違規停車偵測4處（市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前）。

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檢視上述已啟用取締地點，交通警察大隊統計資料顯示，民國110年11月取締件數與執法首月件數比較，市民高架道路違規減少217件（61%）、建國高架道路違規減少504件（73%）、市府轉運站違規減少385件（94%）、台北車站違規減少220件（48%）、吳興街 220 巷違規減少531件（66%）、中山北路2段違規減少73件（46%）。

交通警察大隊指出，上述6處經實施科技執法後違規數大幅降低，成效顯著，但科技執法目的是希望遏止違規、防制事故，呼籲駕駛人行經路口要「慢、看、停」，以保護自己與他人生命財產安全。（編輯：李亨山）1110102