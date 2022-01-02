更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東市振興消費券有店家拒收 公所將加強溝通

2022/1/2 17:04（1/2 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東市振興消費券2日是第1梯次第2天發放，民眾領券踴躍，但卻出現有店家或攤商拒收情形，屏東市公所對此表示，將會加強與商家溝通，並研議相關問題。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月2日
屏東市振興消費券2日是第1梯次第2天發放，民眾領券踴躍，但卻出現有店家或攤商拒收情形，屏東市公所對此表示，將會加強與商家溝通，並研議相關問題。中央社記者郭芷瑄攝 111年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東市振興消費券今天是第1梯次第2天發放，民眾領券踴躍，但卻出現有店家或攤商拒收情形，屏東市公所表示，將加強與商家溝通，並研議相關問題。

屏東市公所為照顧受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的攤販和店家，推出振興消費券，發放對象為去年11月6日前設籍屏東市的市民，新生兒也算在內，市公所統計，共有19萬6155名市民可以領到振興券。

屏東市公所在市區內學校等地點設立領券站，並採分梯分流方式領券，今天是第1梯次第2天領券，各站民眾領券踴躍。但有民眾反映，拿到振興消費券前往店家、攤商購買時，有些商家拒收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

拒收商家接受中央社記者採訪時，有商家說嫌麻煩，還要去兌換；也有商家表示，之前政府推五倍券時，有髒污毀損，銀行都拒收，讓他們蒙受損失。

針對商家拒收情形，屏東市公所相關人員接受記者訪問時表示，市公所採取寬鬆讓商家兌換現金的方式，除了市公所設的12個兌換現金站外，各里長和市代表處也接受兌現，市公所將會加強與商家溝通，並研議相關問題。（編輯：謝雅竹）1110102

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族