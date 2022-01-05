金門沙美八卦街修復簽約 盼再造昔日風華

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金門縣政府5日辦理沙美特色街區建築修復再利用示範工程案簽約，由縣長楊鎮浯（後左3）代表與示範工程家戶簽約。中央社記者黃慧敏攝 111年1月5日

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（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）金門縣政府今天辦理沙美特色街區建築修復再利用示範工程案簽約。全案優先考量修復原有形貌，復刻「天地合」等早期當地八卦街特色構造，後續配合工程執行擬定活化利用辦法。

金門縣政府今天新聞稿表示，民國106年發布金城鎮後浦、金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫，藉由補助居民修繕自有建築物（不具文資身份者、上限工程經費50%)，以及辦理示範工程兩種方式，維護兩處傳統街區整體風貌。

沙美特色街區因建物產權待釐清、民眾負擔修繕金額或無使用需求等因素，致使影響申請補助意願。縣府在108年啟案兩階段推動修復再利用示範工程，經前階段完成調研規劃並經委員會審議後，勘選信義路7棟建物辦理，並逐一完成簽約、公證及設定抵押權等程序。現正辦理細部設計圖說審查作業，預計111年農曆春節後工程招標及施工階段。

依縣府資料，沙美特色街區以金沙鎮成功路2巷、仁愛街、和平街、信義路及三民路為主要範圍。當地因早年八街八巷十六道隘門，形成「街中有街、門中有門」格局，有「八卦街」之稱。

縣府建設處說明，縣府於108年啟案兩階段推動沙美特色特區修復再利用示範工程，經前階段完成調研規劃並經委員會審議後，勘選信義路7棟建物辦理，並逐一完成簽約、公證及設定抵押權等必要程序。現正辦理細部設計圖說審查作業，預計農曆春節後邁入工程招標及施工階段。

同時另以取得租賃使用年期方式，試行修復和平街4號，並協助和平街12號成為沙美特色街區第1件自辦修繕補助案例。

建設處說明，這次示範工程案優先考量修復原有形貌，復刻「天地合」等早期店屋特色構造，並納入再利用及現代生活應有機能，後續配合工程執行進度擬定活化利用辦法。

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金門縣長楊鎮浯出席簽約儀式致詞表示，建物勘選主要考量沿街面或街廓保留完整、具連棟群聚效應、位於重要街道面域，以及有助於整體風貌維護並經審議通過者(例如具有特色風格、利於保存施工等)。所需經費則按「外部公共性」及「政策配合度」劃分負擔比例，以核算縣府於建物修復後應取得使用年期。

金沙鎮「沙美摩洛哥」因獨特的沙漠風情，近年成為來金旅客必訪景點。金沙鎮長吳有家表示，沙美老街倡議修復保存近20年，有賴民眾及相關單位共同參與投入各時期計畫，釐清問題尋找發展共識方能定案。未來沙美不再只有「沙美摩洛哥」，盼八卦街風華早日再現。（編輯：孫承武）1110105

金門縣政府5日辦理沙美特色街區建築修復再利用示範工程案簽約，縣長楊鎮浯出席簽約儀式並致詞，附近居民到場見證。中央社記者黃慧敏攝 111年1月5日