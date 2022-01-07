嘉義梅山公園梅花大爆發 未來2週最佳遊賞時機

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嘉義梅山公園上千株梅花7日已開滿5成，未來2週是最佳賞梅時機。（梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義梅山公園上千株梅花今天開滿5成，未來2週是最佳賞梅時機，梅山鄉公所週末安排梅花季音樂會活動，以美妙樂音歡迎全國民眾來賞花。

嘉義縣梅山鄉公所民政課長張怡雅今天接受中央社記者訪問表示，這2天下雨，更有催花的效果，目前梅山公園上千株的梅花，已開滿5成，週末會開更多。

張怡雅說，鄉公所也在公園大道旁假日廣場舉辦「梅花飄香、樂聲悠揚」音樂會活動，9日下午怡韻薩克斯風樂團表演、16日下午陶笛演奏，歡迎大家來賞梅。

梅山鄉公所指出，梅山公園位於台3線旁，從國道3號大林交流道下，10分鐘即可抵達，交通方便，遊客也可順道遊太平雲梯、太平老街，從梅山公園開車到太平雲梯僅需半小時。（編輯：張芷瑄）1110107

嘉義縣梅山鄉公所7日表示，目前梅山公園上千株梅花已開滿5成，週末會開更多。（梅山鄉公所提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月7日