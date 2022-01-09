屏東移除綠鬣蜥 110年抓1.9萬隻全台最多

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屏東縣政府農業處統計綠鬣蜥移除數量，110年共移除1萬9733隻，是全國捕抓數量最多的縣市。（屏東政府農業處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）綠鬣蜥氾濫，屏東縣政府農業處統計綠鬣蜥移除數量，110年共移除1萬9733隻，相較109年同期增加2.3倍，是全國捕抓數量最多的縣市。

屏東縣政府農業處長鄭永裕接受中央社記者訪問指出，109年一共移除8420隻、110年共抓了1萬9733隻，是因為去年新增了1個移除廠商，自然捕抓量就會上升，同時也代表縣府加強捕抓，盡速解決綠鬣蜥對農作物的傷害。

綠鬣蜥因成體長可達1.5公尺以上，外型酷似恐龍不討喜，屢屢遭棄養野放，加上野外無天敵，成為強勢外來入侵物種，危害生態平衡。

鄭永裕指出，綠鬣蜥對民眾雖不具主動攻擊性，但因體型碩大仍易造成民眾恐慌，且會大量攝食葉菜類農作物或園藝植物葉子造成農作物經濟損失，屏東縣府自108年起每年均配合中央投入近百萬經費移除，去年更爭取到行政院二備金支援，將再增加投入200萬元經費持續強力巡查及移除綠鬣蜥。

為讓綠鬣蜥不造成農民傷害，屏東縣政府也鼓勵民眾參與移除活動，鄭永裕說，屏東地區綠鬣蜥野外族群數量仍相當多，盼民眾一起參與，捕捉後可以至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品。

如果於野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除作業，抑制族群擴散。（編輯：謝雅竹）1110109