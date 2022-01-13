花東首家 源天然公司獲經濟部加強投資中小企業

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東源天然股份有限公司爭取到經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資，為花東首家獲基金投資公司，未來將繼續投資7年。

台東縣政府發布新聞稿表示，由台東縣府多年陪伴輔導的「源天然股份有限公司」，成功爭取到經濟部中小企業處「加強投資花東地區中小企業服務計畫」參與投資，且為花東地區首家獲基金投資的公司，第一期經費達新台幣900萬元，未來將持續投資7年，並視公司經營狀況可續增資，期待能加速企業茁壯。

台東縣政府財政及經濟發展處產業發展科表示，台東縣一站式產業輔導辦公室自109年起即配合經濟部中小企業處主辦、委託中華民國創業投資商業同業公會辦理的加強投資花東地區中小企業服務計畫，縣政府積極透過資源轉介服務訪視媒合縣內中小企業申辦，近2年計有22家業者參與訪視媒合，協助企業於成長過程中有充足營運資金從事生產、研發及行銷。

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其中，源天然池上米透過台東縣一站式產業輔導辦公室輔導運用政府資源，徹底打破對傳統農業的想像，色彩鮮艷的壽司、五花八門的食材，讓消費者享受吃飯的快樂，改造傳統農業，掀起農村企業的新文化，而獲得訪視委員青睞並參與投資。

財經處表示，即日起至113年12月31日受理計畫申請，申請資格（皆須符合以下條件）：中小企業（設立時間及產業別不限）、設立登記+主要營業及經濟活動位於花東地區、獲得投資機構或天使投資人同意投資，有意願的縣內中小企業可逕向中華民國創業投資商業同業公會受理申辦。（編輯：黃世雅）1110113