仁武產業園區首廠動土 陳其邁：投資高雄正當時

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高雄仁武產業園區首間大廠天正國際新廠動土典禮15日舉行，市長陳其邁（左3）等人出席。（高市經發局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄仁武產業園區首間大廠天正國際新廠今天動土，預計投資新台幣10億元，擴建半導體及Mini LED機台產線，高雄市長陳其邁表示，現在投資高雄是最好時機。

高雄仁武產業園區民國109年11月動土、去年10月完成首批入區審查，並由上櫃公司天正國際拔得頭籌，預計投資10億元擴建半導體及Mini LED機台產線，導入全新AI與聯網技術，可望在今年底完工投產。陳其邁和副市長史哲等人上午出席天正國際新廠動土典禮，見證仁武產業園區首建廠喜事。

陳其邁致詞表示，市府積極著手產業佈局，除了亞洲新灣區5G AIoT新創園區，也推動半導體製程，盤點仁武周遭、北高雄產業用地，相信投資高雄、投資台灣現在是最好時機。

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力拚招商，陳其邁現場介紹「投資高雄事務所」，強調市府一定做企業堅實的後盾，以樸實、打拚、認真精神，與大家共同打拚，見證高雄的進步與轉型。

高雄市政府經發局新聞稿表示，仁武產業園區為打造高雄成為高階製造中心的基地，引進電子、電腦、機械、航太科技等高質化產業，基地緊鄰國道10號，未來將與高雄科學園區、楠梓科技產業園區及橋頭科學園區形成廊帶群聚效益，預計將創造242億元年產值，提供6300個就業機會。（編輯：郭諭儒）1110115