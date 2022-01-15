南投家照協會祭出500元 獎勵居服員打第3劑疫苗

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國內COVID-19疫情升溫，政府鼓勵民眾施打第3劑疫苗。民進黨立法委員羅美玲（左）發起響應，與南投縣家庭照顧者關懷協會鼓勵旗下照服員工及南投縣新媳婦關懷協會員工接種，特別祭出新台幣500元獎勵金。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月15日

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）近期疫情升溫，北部有居服員染疫，為加強防疫保護，南投縣家庭照顧者關懷協會祭出500元獎勵金鼓勵員工接種第3劑疫苗，是南投第一家提供現金獎勵員工施打追加劑的長照單位。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期升溫，政府鼓勵民眾打第3劑疫苗。民進黨立法委員、南投縣黨部主任委員羅美玲發起響應，與南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳棋楠鼓勵旗下照服員工及南投縣新媳婦關懷協會員工施打第3劑疫苗，祭出500元獎勵金。

衛生福利部南投醫院今天下午派醫護到協會施打，讓員工直呼貼心，一名從事居家照護工作4年的林姓女子說，由於上班時間不固定，難有時間去施打，今天就近，真的很方便，又可領獎勵金；另一名許姓居服員則說，日前已打第3劑，今天仍可領500元，很感謝老闆。

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羅美玲說，協會每年安排為照服員施打流感疫苗，今年特別與南投醫院合作，再提供COVID-19疫苗，讓協會照服員不用奔波搶預約，並祭出現金獎勵，確保防疫不破口，今天提供莫德納、BNT（BioNTech）、高端共3種疫苗供員工及眷屬選擇施打，吸引近300人響應。

羅美玲表示，1月15日前已打第3劑疫苗的員工，也可持接種黃卡領獎勵金；協會有250多名照服員，服務範圍遍及南投11個鄉鎮，交通接送服務達台中、雲林、彰化，由於外縣市有居服員染疫，為使防疫更嚴密，協會獎勵員工施打，以保護居服員及服務案家。（編輯：黃世雅）1110115