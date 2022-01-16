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屏東設假日疫苗施打站 民眾大排長龍

2022/1/16 18:01（1/16 18:11 更新）
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鼓勵民眾施打COVID-19疫苗，屏東縣政府在寶建醫院外設立假日疫苗接種站，16日上午開打前10分鐘就發出400個號碼牌，現場人潮不少。（屏東縣衛生局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月16日
鼓勵民眾施打COVID-19疫苗，屏東縣政府在寶建醫院外設立假日疫苗接種站，16日上午開打前10分鐘就發出400個號碼牌，現場人潮不少。（屏東縣衛生局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情快速變化，屏東縣政府15、16日在寶建醫院對面藥局設立假日施打站，民眾大排長龍，開打前10分鐘，就已發出400個號碼牌。

中央流行疫情指揮中心宣布第3劑疫苗縮短間隔至12週，屏東縣政府先後在家樂福及屏東火車站設立速打站，民眾踴躍前往。為加速疫苗施打，15、16日在寶建醫院對面藥局設立假日施打站。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情快速變化，屏東縣政府設立的假日施打站，今天上午9時開打，開打前10分鐘就發出400個號碼牌，可見民眾對於疫苗施打意願大幅提升。

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屏東衛生局副局長張秀君接受中央社記者訪問指出，截至1月15日，屏東縣依戶籍地算，第1劑總人口數覆蓋率76.09%、第2劑67.09%、第3劑8.08%。若以12歲以上施打人口數算，第1劑總人口數覆蓋率82.74%，第2劑72.96%，第3劑8.79%。

張秀君指出，春節連假前，縣府會持續規劃疫苗施打站，提升疫苗覆蓋率，民眾可先透過衛生局網站查詢，或致電詢問住家附近的衛生所及合約診所疫苗施打規劃，避免久候。（編輯：謝雅竹）1110116

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