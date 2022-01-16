感謝宜蘭消防救援亡母 女兒捐自動傳輸呼吸器

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宜蘭縣消防局冬山分隊去年曾救援一名老婦人，雖搶救不治，但老婦女兒賴雅怡（粉色衣者）為紀念母親並感謝消防辛勞，16日捐贈自動傳輸呼吸器（ALS型)等器材給消防局，盼能為消防救護盡心力。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月16日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）宜蘭縣消防局冬山分隊去年在排水溝救援一名老婦，送醫搶救後不治，老婦的女兒賴雅怡為紀念母親並感謝消防辛勞，今天捐贈自動傳輸呼吸器等器材給消防局，盼能為救護盡份心力。

消防局今天發布新聞稿指出，消防局救災救護指揮中心去年7月10日接獲2名外送員報案，指在冬山路2段附近聊天，看到有老婦坐於排水溝旁，不久後回頭竟未看到老婦，至排水溝查看老婦已趴於水面。

指揮中心隨即派遣冬山分隊人車出勤，由救護員李逸鎮、林珮吟、陳長昇及救助手陳佳敬前往搶救，將患者緊急救護處置後送往博愛醫院，老婦在醫院搶救後轉加護病房，但仍於7天後不幸離世。

老婦的女兒賴雅怡為紀念母親，並感謝消防員救護辛勞，決定捐贈自動傳輸呼吸器（ALS型）等救護器材給宜蘭縣政府消防局，捐贈儀式今天在第2大隊冬山消防分隊辦理，由第2大隊大隊長林文雄代表受贈。

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消防局表示，這批器材將配置在冬山消防分隊，總經費合計新台幣19萬8500元，其中自動傳輸呼吸器（ALS型）為全宜蘭縣第一具，單價18萬元，具有CPR強制給氧模式，可提供救護員更多時間執行其他救護處置，大大減少救護員的負擔，另病患如果有自主呼吸時，機器會立即停止給氧功能，不會造成肺功能傷害而影響病患復甦後肺泡傷害。

消防局長徐松奕表示，宜蘭縣消防局去年執行無生命徵象患者共517件，康復出院24人，急救成功率自民國109年18.47%提升至21.66%。這次捐贈的自動傳輸呼吸器（ALS型）即是使用於無生命徵象患者，使救護員有時間執行更多的處置，期望自動傳輸呼吸器（ALS型）的加入，可再提升康復出院比例，造福更多家庭，並由衷感謝賴雅怡的捐贈。（編輯：李錫璋）1110116