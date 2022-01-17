推動共融式特色公園 陳其邁：2022再新建13處

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高雄市凹子底森林公園規劃共融式特色遊戲場，17日正式啟用，高雄市長陳其邁（後排左7）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）揮別公園「罐頭遊具」，高雄市推動共融式特色公園遊戲場，市長陳其邁今天表示，高雄市已完工改造34處公園遊戲場，另規劃中有7處，今年會再新建約13處，以滿足社區親子遊憩需求。

陳其邁上午出席凹子底森林公園遊戲場啟用典禮，他說，高雄市有一名5歲的小朋友曾寫信給他，提到在凹子底森林公園沒有溜滑梯，也沒有鞦韆，因此他指示工務局養工處在凹子底森林公園規劃可供小朋友玩樂的空間。

陳其邁說，高雄市目前完工的共融式特色公園遊戲場有34處，規畫中的有7處，今年會再新建約13處；高雄市政府今年也編列了新台幣4.2億元預算加速規劃興建，希望在社區中增加共融公園數量，滿足社區親子需求。

早期公園遊戲場多半放置雷同性高的溜滑梯、盪鞦韆等制式遊具，被戲稱為「罐頭遊具」，高市府近年推動共融式特色遊戲場，陸續改建公園內的遊具設施，規劃過程中，也會與居民、公民團體等討論，設計出具在地特色的遊戲空間。

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工務局表示，今天啟用的凹子底森林公園遊戲場占地面積約6000平方公尺，設計以鳥巢及蛋形為主，代表公園內豐富生態與附近高雄巨蛋的建築意象。

工務局指出，凹子底森林公園遊戲場採分齡、分區設計，針對5至12歲的小朋友營造3.7公尺高的鳥巢遊戲平台，並有多種攀爬動線；幼兒區則設置彩蛋沙坑及磨石子滑梯，另也設置單槓等可讓成年人運動的設施。（編輯：陳仁華）1110117