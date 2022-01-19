就職後拜訪地方議員 林靜儀盼設立聯合服務處

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民進黨籍台中市第2選區立委林靜儀（中）17日正式就職，19日拜訪同黨籍台中市議員楊典忠（右），感謝楊典忠在補選期間提供人力、物力協助，雙方對地方議題交換意見。中央社記者趙麗妍攝 111年1月19日

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）民進黨籍立委林靜儀就職後，今天拜訪台中市議員楊典忠，對地方議題交換意見，面對年底九合一大選以及2024年爭取連任，林靜儀希望地方可設聯合服務處，擴大在地服務。

前台灣基進立委陳柏惟上任1年多，遭選區民眾發起罷免，中選會依照選舉罷免法解職並辦理立委補選。台中市第2選區立委補選9日舉行，開票統計結果民進黨候選人林靜儀當選；中選會14日舉行委員會議審定選舉結果，公告林靜儀當選，17日林靜儀在立法院宣誓就職。

林靜儀拜訪楊典忠，感謝在補選期間提供人力、物力的協助，雙方對地方議題也交換意見。面對年底大選以及2024年爭取連任，現在就要開始準備，林靜儀希望可設立聯合服務處，擴大在地服務的深度與廣度。

楊典忠表示，中央地方合作才能共創地方發展，他希望林靜儀協助推動台中捷運藍線與機場捷運建設進度，及海線空污PM2.5的改善、南勢溪與大肚山自然公園生態保育、海線污水管建置停滯等問題。

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林靜儀則說，對於地方建設發展，市府不能把設站的責任推給議員，台中捷運藍線機廠變更地點、正英站、坪頂站增設及沙鹿火車站共構等問題，台中市政府應要公開專業評估報告。海線空污PM2.5、生態保育及污水管建置問題，她也會在中央協調解決。

有關台中市第2選區立委補選在選舉期間被關注的議題，她說，會把問題查個水落石出，未來2024年連任選舉，也要拿出成績單讓選民檢驗。（編輯：謝雅竹）1110119