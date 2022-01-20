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北市111學年幼兒園招生簡章出爐 首採全線上辦理

2022/1/20 15:17
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市教育局今天公布111學年度公立及非營利幼兒園招生簡章，教育局指出，此次全面採線上辦理，實際對外招生名額將在6月2日公告，6月5日起分2階段登記抽籤。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，111學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章出爐，招生對象為年滿2歲至入國民小學前的適齡幼兒，除須設籍台北市外，報名公幼的幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

教育局指出，此學年度共有147校、736班公立幼兒園，核定招收2萬302名幼兒；54園非營利幼兒園，核定招收7161名幼兒。實際對外招生名額將扣除原園直升、身心障礙幼兒後，於6月2日上午9時公告。

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教育局明，各幼兒園一律透過「臺北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站分2階段辦理招生，優先入園在6月5日上午9時開始登記、6月7日下午抽籤及報到，一般入園6月8日上午9時開始登記、6月10日下午抽籤及報到。

教育局表示，「臺北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站在招生期間將開放「即時揭示之各園登記人數」，讓家長可以及時知道各園登記狀態，家長可透過「線上查詢抽籤結果」直接進行線上報到或放棄，還可使用線上繳費等e化作業服務，歡迎多加利用。（編輯：方沛清）1110120

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