更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北土城清水活動中心啟用 侯友宜與童扮虎同樂

2022/1/20 16:11（1/20 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府副發言人呂家愷（後左）有意參選新北市議員，20日與市長侯友宜（前中）跑行程時，意外與同選區的現任市議員黃永昌（前左）、江怡臻（後右）、林金結（後左2）同框入鏡。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市政府副發言人呂家愷（後左）有意參選新北市議員，20日與市長侯友宜（前中）跑行程時，意外與同選區的現任市議員黃永昌（前左）、江怡臻（後右）、林金結（後左2）同框入鏡。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市土城區清水市民活動中心今天啟用，新北市長侯友宜應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心，他還與幼兒園孩童一起寫書法、合照，彼此裝成老虎逗弄嬉戲，相當熱鬧。

侯友宜致詞指出，感謝土城清水里里長江純文帶動爭取讓清水市民活動中心落成，將來可提供老人共餐、社區關懷據點、運動休閒及社團活動，成為快樂好生活的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

侯友宜會後，還私下拜訪土城區里長聯誼會會長邱顯俊。侯友宜接受媒體聯訪時被問到，對於新北市政府副發言人呂家愷有意爭取新北市議員選舉的看法時表示，年輕人不管在哪個角色與工作崗位，只要願意全心全力為國家人民努力做事，都值得肯定。

媒體聯訪侯友宜時，呂家愷站在侯友宜後面，意外與其他3名國民黨籍市議員林金結、江怡臻、黃永昌同框入鏡。（編輯：戴光育）1110120

新北市土城區清水市民活動中心20日啟用，市長侯友宜（左）應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心，與幼兒園孩童一起寫春聯。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市土城區清水市民活動中心20日啟用，市長侯友宜（左）應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心，與幼兒園孩童一起寫春聯。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市政府副發言人呂家愷（左）有意參選新北市議員，20日跑行程時意外與同選區現任市議員江怡臻（右）同框入鏡，2人合影並豎起大拇指彼此鼓勵。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市政府副發言人呂家愷（左）有意參選新北市議員，20日跑行程時意外與同選區現任市議員江怡臻（右）同框入鏡，2人合影並豎起大拇指彼此鼓勵。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市土城區清水市民活動中心20日啟用，市長侯友宜（後排左5）應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
新北市土城區清水市民活動中心20日啟用，市長侯友宜（後排左5）應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族