新北土城清水活動中心啟用 侯友宜與童扮虎同樂

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新北市政府副發言人呂家愷（後左）有意參選新北市議員，20日與市長侯友宜（前中）跑行程時，意外與同選區的現任市議員黃永昌（前左）、江怡臻（後右）、林金結（後左2）同框入鏡。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市土城區清水市民活動中心今天啟用，新北市長侯友宜應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心，他還與幼兒園孩童一起寫書法、合照，彼此裝成老虎逗弄嬉戲，相當熱鬧。

侯友宜致詞指出，感謝土城清水里里長江純文帶動爭取讓清水市民活動中心落成，將來可提供老人共餐、社區關懷據點、運動休閒及社團活動，成為快樂好生活的地方。

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侯友宜會後，還私下拜訪土城區里長聯誼會會長邱顯俊。侯友宜接受媒體聯訪時被問到，對於新北市政府副發言人呂家愷有意爭取新北市議員選舉的看法時表示，年輕人不管在哪個角色與工作崗位，只要願意全心全力為國家人民努力做事，都值得肯定。

媒體聯訪侯友宜時，呂家愷站在侯友宜後面，意外與其他3名國民黨籍市議員林金結、江怡臻、黃永昌同框入鏡。（編輯：戴光育）1110120

新北市土城區清水市民活動中心20日啟用，市長侯友宜（左）應邀揭幕並參觀位於地下室的活動中心，與幼兒園孩童一起寫春聯。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日

新北市政府副發言人呂家愷（左）有意參選新北市議員，20日跑行程時意外與同選區現任市議員江怡臻（右）同框入鏡，2人合影並豎起大拇指彼此鼓勵。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月20日