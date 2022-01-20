因應疫情變化 彰化縣醫院即日起禁止探病

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）因應COVID-19疫情變化，彰化縣衛生局今天宣布，除因病人實施手術或需由家屬親自簽署同意書等特殊情形外，縣內所有醫院即日起全面禁止探病，希望降低感染風險。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者電話訪問時表示，雖然桃園市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情獲控制，不過新竹縣市又出現確診病例，高雄今天也有確診病例，未來可能會出現小規模群聚感染，加上春節假期人流會增加，因此決定即日起禁止探病，降低感染風險。

葉彥伯指出，醫院和長照機構都屬於高風險場所，除醫院禁止探病，接下來可能會對長照機構進行管制，像是限制探視的人數及時段，民眾也需要接種疫苗，才能進入長照機構探視親友。

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彰化縣衛生局指出，為因應Omicron變異株疫情，除了因病人實施手術或接受侵入性檢查治療，須由家屬陪同；或基於法規家屬要親自簽署同意書、文件者等特殊情形，縣內所有醫院即日起禁止民眾探病。

另外，衛生局說明，急診、加護病房、安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要或是因病患病情惡化及醫療處置需要，經評估有必要探病且經醫療機構同意者才能探病。（編輯：謝雅竹）1110120