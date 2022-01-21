艋舺青山宮匯集愛心 寒冬送暖弱勢家庭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北艋舺青山宮攜手台北市會計師公會舉辦寒冬送暖活動，發送加菜金、白米等物資給在地弱勢家庭，盼大家平安過好年。中央社記者陳昱婷攝 111年1月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北艋舺青山宮及台北市會計師公會歷年都會舉辦寒冬送暖活動，今年則首度攜手，並與台中大甲聖母宮連線，將白米等物資及加菜金發送給在地弱勢家庭，盼大家平安過好年。

台北艋舺青山宮今天在廟前舉行寒冬送暖慈善活動，並攜手台北市會計師公會、立法委員林昶佐加碼愛心物資，同時與台中大甲聖母宮連線，擴大祝福。

青山宮表示，今年除了照往例發放新台幣1000元加菜金及春節物資給在地約1600個弱勢家庭外，青山宮主委黃清源的母親在去年辭世，黃清源節省喪葬費用並將奠儀全數用於添購救護車「靈安尊王3號」，捐贈給台北市消防局，將孝心與母愛化為大愛，繼續嘉惠鄉親。

台北市會計師公會理事長張豐淦致詞表示，公會每年在全國各個地區都會舉辦捐白米活動，今年很高興能與青山宮共襄盛舉，往後還是會繼續發揮愛心，並幫忙弱勢學童吃到營養午餐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

立法委員林昶佐說，萬華的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好不容易趨緩，希望透過參與青山宮與會計師公會的慈善活動，協助更多在地家庭得到溫暖與平安，並祈求台灣風調雨順、大家健康平安。

即便現場下著大雨，等待領取愛心物資的人潮仍排滿廟前廣場。李先生表示，往年都會來領白米，非常感謝廟方善心；陳先生則說，聽到今天有發物資，很早就來排隊等候，已經排了快2個小時，希望帶回家過好年。（編輯：張銘坤）1110121