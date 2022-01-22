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屏東券有10.6%沒兌領 兌現延長至2/11

2022/1/22 13:22
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）為振興疫後經濟，屏東縣政府推出「屏東券」活動刺激消費，縣府今天表示，截至14日，已兌現1391萬9550元，兌現率達89.4%，還有10.6%沒兌領，兌現期將延長至2月11日。

縣府發新聞稿表示，為振興COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟，去年推出的200元屏東券，受惠對象包括市場零售、夜市商展營業攤，縣府統計截至14日止，還有10.6%、金額164萬3450元沒兌領。

縣府表示，為不讓商家辛苦收入付諸流水，將延長兌換至2月11日下午5時止，提醒收到屏東券的攤商店家把握兌現時間，以免超過時間喪失權益。

縣府指出，請持有屏東券的商家於營業時間內至屏東財稅局總局兌換現金，兌領時請攜帶申請人身分證正本及要兌換的屏東券。

另外，屏東市公所上個月底開始發放的每人1000元振興消費券，截至16日還有3.5萬多人沒有領取，市公所發布新聞稿表示，屏東市應領人口數約19萬6184人，還有約3萬5000多人沒有領取，領取率82%。

市公所表示，還沒領取的市民可在23日至27日至屏東市公所補領，屆時沒領視同放棄。（編輯：李亨山）1110122

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