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COVID-19疫苗2/300

屏東增3社區篩檢站 26日設3處高端疫苗隨到隨打

2022/1/24 17:53（1/24 18:36 更新）
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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屏東縣政府26日將分別在屏東火車站、潮州火車站、恆春鎮衛生所等3處設立「高端疫苗隨到隨打」，每站限量500人。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月24日
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屏東縣政府26日將分別在屏東火車站、潮州火車站、恆春鎮衛生所等3處設立「高端疫苗隨到隨打」，每站限量500人。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，增設3處社區篩檢站、26日將設立3處「高端疫苗隨到隨打」，提醒民眾有症狀或有施打疫苗需求都可以前往。

因應高屏共同生活圈，屏東縣政府增設屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春鎮南門醫院等3處社區篩檢站，呼籲曾與確診者接觸或確診者足跡相關活動者，在28日前攜帶健保卡前往篩檢。

屏東衛生局公布，26日從上午9時至中午11時30分，分別在屏東火車站、潮州火車站、恆春鎮衛生所等3處設立「高端疫苗隨到隨打」，每站限量500人，有需求且滿20歲以上的民眾，攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡（小黃卡）前往施打。

另外，屏東縣政府針對無身分證件的失聯或逾期停留、居留者，可向各衛生所洽詢預約施打疫苗，將「不通報、不查處、不收費、不管制」，如須協助可撥打1955勞工諮詢申訴專線，提供多國語言服務。（編輯：謝雅竹）1110124

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