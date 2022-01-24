市政路工程遭反映協議價購太低 中市府將重新檢視

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市政府推動第2階段市政路延伸工程，今天召開土地協議價購說明會，有地主反映協議價購金額太低，市府表示，個別土地依所在區位有所差異，將請估價師重新審慎檢視。

西屯區市政路延伸工程可連結市區與台中工業區交通，地方期待早日完成，建設局表示，從工業區一路至環中路，市府自109年起分3年編列用地費，共新台幣33億元，第1階段安和路至工業區一路已全數協議價購取得，目前持續推動第2階段安和路至環中路用地取得。

市府下午在西屯區公所舉辦市政路延伸（安和路至環中路）開闢工程用地取得及地上物協議價購說明會，會中有部分地主組成自救會反對價購款偏低，工程範圍內緊臨七期重劃區及第二單元重劃區的價購金額只有每坪11萬元左右，影響地主權益。

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建設局指出，市政路工程總長1950公尺，個別土地協議價購金額依所在區位會有所差異，針對自救會地主所提每坪約11萬7000元的土地，認定價格不高，是因位於裡側且鄰近農業區，其他鄰近環中路或安和路土地有更高協議價格。

建設局表示，由於價購案目前尚在協議價購階段，針對所有權人反映協議價購價格偏低、鄰近成交案例價格等，市府將請估價師重新審慎檢視，若經檢視確實造成價格影響，將再提送相關會議審議，市府將持續積極與所有權人溝通協調，確保地主權益，完成全段用地取得作業。（編輯：謝雅竹）1110124