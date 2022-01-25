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台東鳳梨釋迦訂單增貨運塞 郵局加開人車運送

2022/1/25 11:09（1/25 12:06 更新）
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中國大陸2021年9月宣布禁止台灣釋迦輸入，衝擊台東鳳梨釋迦市場，中央至地方政府、農會紛紛祭出各項措施協助農民行銷，讓台東鳳梨釋迦訂單日增數倍。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月25日
中國大陸2021年9月宣布禁止台灣釋迦輸入，衝擊台東鳳梨釋迦市場，中央至地方政府、農會紛紛祭出各項措施協助農民行銷，讓台東鳳梨釋迦訂單日增數倍。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月25日
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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東鳳梨釋迦面臨外銷困境，中央至地方政府、農會紛紛祭出各項措施協助農民行銷；近期碰上春節前運送通路繁忙，台東郵局加開班車和人力，加速送達鳳梨釋迦快捷郵件。

中國大陸2021年9月宣布禁止台灣釋迦輸入，衝擊台東鳳梨釋迦市場，行政院農委會、立委劉櫂豪、台東縣政府及台東地區農會等協助號召下，民間各單位團體及民眾熱情響應，讓台東鳳梨釋迦訂單日增數倍。

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訂單湧入原本是開心的事，但碰上春節假期前運送通路壅塞、繁忙，農民面臨第2個考驗即有貨送不出去。因宅配塞車，已裝箱的釋迦塞滿倉庫，有果農在地方社群貼出照片尋求支援，希望不耐久放的釋迦趕緊送到消費者手中。

中華郵政台東郵局長蔡光揚接受媒體聯訪表示，秉持在地深耕的企業社會責任與農民站在一起，台東郵局自1月18日起，每天加開2班加班車，增派內外勤人員，加快郵件處理速度，讓所有鳳梨釋迦快捷郵件在農曆過年前均能如期送達。（編輯：郭諭儒）1110125

春節將至，運送通路繁忙，台東郵局開加班車、增派內外勤人員，加速送達鳳梨釋迦快捷郵件。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月25日
春節將至，運送通路繁忙，台東郵局開加班車、增派內外勤人員，加速送達鳳梨釋迦快捷郵件。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月25日
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