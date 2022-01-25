弘光科大育樂營伴學童度寒假 手作麵包偏鄉送暖

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）弘光科技大學菓子多元廚藝烘焙社24日起連續3天前往南投民和國小舉辦育樂營，傳授孩童烘焙實作技巧，發送手工吐司給獨居老人；學生說，年前做公益，心裡更暖。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，24日起連續3天，菓子多元廚藝烘焙社前往南投水里民和國小舉辦「弘愛民和、結下菓實寒期育樂營」，教導孩童製作惡魔蛋、麻糬、三明治等點心，傳授烘焙實作技巧。

食品科技系主任呂淑芬及社團指導老師、食品科技系講師黃志雄表示，社團每年寒、暑假舉辦營隊，學生發揮所學到偏鄉服務，這次活動早在一年前已籌畫，去年疫情嚴重延遲一年，未料在舉辦前夕北部爆發疫情，中部暫時不受影響，在嚴格的防疫措施下，營隊分組舉辦分散人數，不少活動更安排在室外，讓活動得以舉辦。

活動總召詹媛晴表示，延續社團學長姊傳愛服務初衷，12位社團成員在南投水里民和國小舉辦育樂營，教導學童烘焙知識；疫情延燒，因此加強防疫措施，每天課程結束進行清潔消毒，活動中也加強孩童的防疫知識，讓30多位的學童在安全的環境下，度過3天的育樂營。

活動前一天，學生們事先烘焙手工吐司、歐式麵包，發送給獨居老人，提前祝福長輩新年快樂。

村長鍾正平指出，當地的年輕人大部分外出工作，長輩們不願意離開自己的家鄉，村內有不少獨居長輩，有的甚至行動不便，在過年前夕，學生能夠發揮所學到村內送暖，代表村民感謝。（編輯：陳仁華）1110125