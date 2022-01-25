北市成立全國首間實驗網路高中 校名投票起跑

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市長柯文哲去年拍板成立全國首間實驗網路高中，預計今年開始招收首屆60名學生。教育局今天宣布，即日起至2月11日舉辦校名徵選活動，歡迎民眾提供選項並投票。

柯文哲去年宣布將成立全國第一所實驗網路高中，預計今年開始招收首屆60人，對象限設籍北北基學生，課程規劃採線上與實體7比3為原則。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，網路高中盼透過數位化打破時空的教與學模式，讓學生得以自行規劃學習進度，實踐個人化深度學習、發展天賦自由。

教育局說明，相關計畫已送教育部審查，待教育部同意後即可開始進行招聘教師等作業，預計8月正式開學。

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教育局指出，為實踐網路高中教育理念，將讓民眾投票決定校名，選項包含「台北市數位實驗高中」、「酷課數位實驗高中」、「哥倫布數位實驗高中」、「金翱數位實驗高中」及「探思數位實驗高中」，歡迎民眾提供其他具數位實踐個別化教學、讓學生廣闊探索天賦自由相關意涵及理念的校名作為後續決策參考。

教育局表示，校名投票時間從即日起至2月11日，完成投票還可參加抽獎活動，獎項包含Apple AirPods藍芽耳機、郵政禮券1000元及600元等好禮，詳請可上「臺北市教育局」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1110125