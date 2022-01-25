「台灣最爛道路」漸蛻變 南投仁愛發祥明隧道通車

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（中央社記者吳哲豪南投25日電）曾有「台灣最爛道路」之稱的南投仁愛鄉投89線力行產業道路，46.3公里處因泰利風災塌陷，公路總局興建的發祥明隧道今天通車，給沿線2000多名居民1條安全回家的路。

南投縣府發出新聞稿指出，縣府舉行投89線46.3公里發祥明隧道災修復建工程完工通車典禮，南投縣長林明溱親自出席，視察工程品質；林明溱指出，明隧道完工後，給力行產業道路沿線2000多名居民1條安全回家的路。

林明溱說，投89線力行產業道路以往逢雨必坍，被稱為台灣最爛的道路，民國101年發生泰利風災，投89線46.3公里處受到嚴重損害，110年9月復建工程正式動工，計畫以明隧道方式通過土石坍滑區，後來又因發生上下邊坡及路基滑落，導致道路中斷，經費也從新台幣1億3940萬元增加成為1億4300多萬元。

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投縣指出，工程規劃在投89線46.3公里處興建長172公尺、寬6公尺的明隧道，整條明隧道設置多處倒水豎井、集水井及橫向排水管，將架構做到最完善，在施工團隊努力下，原預定今年3月25日完工，提前在去年12月底申報竣工，今天通車。

投縣表示，縣府又爭取到1億多元經費，將從發祥村到台14甲線力行產業道路起點施作水泥路面，完工後，民眾及遊客可省下更多通車時間。（編輯：謝雅竹）1110125