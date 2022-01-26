竹山瑞龍瀑布整修重開 跨河平台高架步道添亮點

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）竹山鎮瑞龍瀑布園區今天起重新開園，縣府新建長度49.5公尺跨河空中觀瀑平台，及515公尺無障礙高架步道，並整修停車場廁所、瀑布廣場涼亭、美化植栽，提供更舒適旅遊場域。

有竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布休園新建設施完成，今天剪綵正式營運，南投縣長林明溱、國民黨籍立法委員許淑華、竹山鎮長陳東睦等人出席開幕典禮，並實際全程走一趟無障礙步道與觀景平台，林明溱說，縣府同時改善停車場廁所、瀑布廣場涼亭、美化植栽，提供更好、更舒適的旅遊場域，適合全家大小來走走。

林明溱接受媒體聯訪表示，自擔任立委時期就積極爭取瑞龍瀑布園區整修經費，陸續投入近新台幣1億元改善，為讓更多遊客近距離感受瀑布、溪谷壯闊美景，縣府新建長度49.5公尺跨河空中觀瀑平台，及515公尺無障礙友善高架步道，彷彿隱藏森林中的巨龍。

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林明溱說，從停車場行經高架步道、吊橋至跨河空中觀瀑平台、瑞龍瀑布約1公里，來回需1小時；園區全票100元，每天上午、下午各限制600人，請民眾上「南投好好玩」網站預約購票，縣府另推出多組電子旅遊套票，讓遊客優惠暢玩竹山、鹿谷、溪頭等地經典美景。

南投縣風景區管理所推薦新年南投走春行程，遊客可安排上午漫步瑞龍瀑布園區，在跨河空中觀瀑平台享受負離子，中午到竹山老街吃美食，下午再到竹山紫南宮祈福，夜晚到南投市賞南投燈會。（編輯：謝雅竹）1110126