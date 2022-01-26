銅鑼竹森光電開發案開審議會 決議內容另行公告

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣府今天針對銅鑼竹森村8.3公頃光電開發案，召開非都市土地使用分區審議大會，保育團體為保護石虎棲地，在會前表達堅決反對立場；縣府說，決議內容待程序完備後公告。

普登科技實業有限公司擬在苗栗縣銅鑼鄉竹森村開發8.3公頃光電案場，因未達30公頃，為內政部委辦縣府審議案件，苗栗縣政府依非都市土地開發計畫審議程序，今天召開「苗栗縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組第1次會議」審議。

台灣石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會、台灣生態學會等團體，於會前在縣府廣場舉行記者會表達反對立場，苗栗縣議員陳光軒、宋國鼎、黎煥強、曾玟學等人也到場聲援，喊出「我們不要砍樹種電」、「光電上山坡、苗栗走下坡」等口號。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀接受媒體聯訪表示，開發案所在地區，林相完整，是石虎重要棲地，也是石虎在西湖、公館、銅鑼、通霄等淺山地區族群交流的重要廊道，去年8月在專案小組審查階段，已做出「不予許可」建議，希望今天大會能夠尊重小組審查意見，維持「不予許可」決議。

陳美汀認為，部分學者提出「光電場可成為石虎庇護所」的論調存有邏輯謬誤，實驗設計也可能有問題。她說，自己擔任過2公頃以下光電案場的審查委員，當時做法是依照生態圖資套疊分級，並依現況審查，而此案面積更大，對石虎棲地、生態環境影響勢必更加嚴重。

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審議大會中，出席委員、開發廠商及保育團體代表各自陳述意見，普登公司指出，開發內容已採迴避、縮小、減輕、補償等原則修正，經友善措施後，可讓綠能發展與生態保育共存共榮；去年2月起也針對案場環境展開紅外線生態監測，並承諾如獲開發許可，將持續委託學術單位監測石虎20年，同意將此基地作為石虎生態保育的長期監測研究場域。

苗栗縣政府工商發展處表示，審查會採合議制，相關決議內容須待程序完備後再行公告。（編輯：李錫璋）1110126