台中3處路段將重啟區間測速 春節後實施

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市停擺近2年的區間測速將重啟，台中市警察局今天表示，轄內共3處區間測速路段從109年5月暫停使用至今，只要相關設備檢測順利，最快在春節後恢復執法。

台中市警察局發布新聞稿指出，轄內原有3處區間測速路段，包含沙鹿區向上路6段及台61線西濱快速道路（北上157至151K及南下148K至156K）民國109年5月暫停使用至今。

由於交通部去年底宣布區間測速系統只要通過精準度及資訊安全相關檢驗，即可恢復執法。市警局指出，測速系統都已通過精準度檢驗，且經過清查系統設備零組件無使用中國廠牌，也無不當資訊蒐集或傳送功能，目前委由交通部指定的檢測單位檢測資訊安全，最快可在春節後重啟。

根據市警局交通警察大隊統計，向上路6段實施區間測速前，每月平均發生21.4件交通事故，實施後降至15.8件，較實施前下降26%；停用後至今，月平均交通事故19.9件，較實施期間上升26%。

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至於台61線（梧棲清水龍井路段）實施區間測速前，月平均發生5.5件交通事故，實施後降至3.2件，較實施前下降42%，停用後至今月平均交通事故6.7件，較實施期間上升109%。警方認為，從數據顯示，區間測速實施，對於事故防制有顯著幫助。

台中市警局交通警察大隊長徐坤隆說，區間測速從以往單點測速偵測，進一步到整個路段速度控制，能更有效抑制超速違規以過大速差帶來事故風險，目的是提醒用路人遵守速限穩定行駛。（編輯：郭諭儒）1110127