金牌教練林敬能花蓮老家設打卡點 郭婞淳現身力挺

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮新城鄉公所在奧運舉重金牌教練林敬能的老家前設置「教練的家」裝置藝術打卡點，「舉重女神」郭婞淳今天下午出席揭幕儀式，她說，教練是選手背後重要的推手，以教練為傲。

林敬能是花蓮新城鄉人，這次率領郭婞淳在日本東京奧運鍍金後，老家門口貼著「金牌教練指導有方、新城之光」紅榜，拜訪的人還不少。

新城鄉公所在林敬能老家以師徒2人Q版圖設計「奧運金牌郭婞淳教練的家」打卡背板，還放置槓鈴裝置藝術，民眾可舉起合影；鄉公所今天下午「封街」舉行揭幕活動，郭婞淳受邀出席，不少粉絲提早抵達，排隊與郭婞淳拍照。

林敬能致詞表示，任何項目拿了奧運金牌，都會讓選手的故鄉因此被世界看見，感謝新城鄉長何禮臺肯定教練帶領選手的付出，讓對台灣體育有功選手、教練們的故鄉也可以在歷史上被記得，他也哽咽感謝父母親長期支持。

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郭婞淳專程從高雄國訓中心參加「教練的家」揭幕活動，她接受媒體採訪表示，從高一開始接受林教練的指導，11年來教練離鄉背井陪伴她訓練、出征各國賽事，今天的主角是教練，相信教練的家人們也為他感到驕傲。

郭婞淳說，賽事後大家目光比較集中在選手身上，每個選手的背後都有很多人的支持跟協助，尤其教練更是功不可沒，希望更多人重視教練的付出，很開心有機會參加以教練為主角的活動。（編輯：黃世雅）1110127