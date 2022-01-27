金牌教練林敬能花蓮老家設打卡點 郭婞淳現身力挺
2022/1/27 18:36（1/27 18:51 更新）
花蓮縣新城鄉公所在奧運舉重金牌教練林敬能老家前設置裝置藝術打卡點，27日下午舉行揭幕典禮，不少民眾到場參與。中央社記者張祈攝 111年1月27日
（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮新城鄉公所在奧運舉重金牌教練林敬能的老家前設置「教練的家」裝置藝術打卡點，「舉重女神」郭婞淳今天下午出席揭幕儀式，她說，教練是選手背後重要的推手，以教練為傲。
林敬能是花蓮新城鄉人，這次率領郭婞淳在日本東京奧運鍍金後，老家門口貼著「金牌教練指導有方、新城之光」紅榜，拜訪的人還不少。
新城鄉公所在林敬能老家以師徒2人Q版圖設計「奧運金牌郭婞淳教練的家」打卡背板，還放置槓鈴裝置藝術，民眾可舉起合影；鄉公所今天下午「封街」舉行揭幕活動，郭婞淳受邀出席，不少粉絲提早抵達，排隊與郭婞淳拍照。
林敬能致詞表示，任何項目拿了奧運金牌，都會讓選手的故鄉因此被世界看見，感謝新城鄉長何禮臺肯定教練帶領選手的付出，讓對台灣體育有功選手、教練們的故鄉也可以在歷史上被記得，他也哽咽感謝父母親長期支持。
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郭婞淳專程從高雄國訓中心參加「教練的家」揭幕活動，她接受媒體採訪表示，從高一開始接受林教練的指導，11年來教練離鄉背井陪伴她訓練、出征各國賽事，今天的主角是教練，相信教練的家人們也為他感到驕傲。
郭婞淳說，賽事後大家目光比較集中在選手身上，每個選手的背後都有很多人的支持跟協助，尤其教練更是功不可沒，希望更多人重視教練的付出，很開心有機會參加以教練為主角的活動。（編輯：黃世雅）1110127
花蓮縣新城鄉公所在奧運舉重金牌教練林敬能（左2）老家前設置裝置藝術及打卡背板，27日熱鬧揭幕，「舉重女神」郭婞淳（左）也特別現身力挺。中央社記者張祈攝 111年1月27日
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