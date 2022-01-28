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「外星寶寶」回收桶變遊具 屏東打造環保共融公園

2022/1/28 13:56（1/28 15:31 更新）
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屏東縣政府打造全台首座環保共融公園，將第1代資源回收桶「外星寶寶」造型融入遊具，達到寓教於樂的效果。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月28日
屏東縣政府打造全台首座環保共融公園，將第1代資源回收桶「外星寶寶」造型融入遊具，達到寓教於樂的效果。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣政府規劃1鄉鎮1共融公園，今天舉行南州鄉與崁頂鄉動土儀式，將第1代資源回收桶「外星寶寶」造型融入遊具、太陽能發電椅，打造全台首座環保共融公園。

屏東縣環保局長顏幸苑接受中央社記者訪問指出，歷經15次會議，南州鄉設計國內第1代資源回收桶「外星寶寶」作為主題遊具；崁頂鄉則以太陽、月亮共同守護地球意涵的「環保星球」為主軸，工程總經費新台幣5541萬元，期盼2022年暑假完工。

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為增添遊具樂趣，顏幸苑說，增加空中網橋、monkey bar、滑索、攀爬塊等，還有互動式自行車噴泉及水舞鞦韆，另建置適合全齡的環保標章轉轉樂，加上太陽能發電座椅增加夜間照明，符合環保概念。

屏東縣長潘孟安參加動土儀式致詞表示，依循「聯合國兒童權利公約」與世界接軌，透過屏東縣公園管理自治條例修訂，屏東縣成為全國第1個將兒童表意入法的縣市，讓兒童決定自己想要的遊具、尊重孩童表意權。（編輯：郭諭儒）1110128

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