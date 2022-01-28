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竹縣新瓦屋設置福虎點點燈 閃亮夜空迎虎年

2022/1/28 17:51（1/28 18:16 更新）
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新竹縣政府在新瓦屋客家文化保存區生態池，沿岸規劃「福虎點點燈」，每日下午5時到晚間11時點燈閃亮夜空，縣長楊文科28日歡迎民眾連假期間到竹縣走春賞燈。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月28日
新竹縣政府在新瓦屋客家文化保存區生態池，沿岸規劃「福虎點點燈」，每日下午5時到晚間11時點燈閃亮夜空，縣長楊文科28日歡迎民眾連假期間到竹縣走春賞燈。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月28日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）迎接虎年，新竹縣政府在新瓦屋客家文化保存區生態池，沿岸規劃「福虎點點燈」，每日下午5時到晚間11時點燈閃亮夜空，也帶給民眾視覺饗宴。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，今年「福虎點點燈」，用水上燈飾搭配水墨大師及民眾的彩繪燈籠，打造燈籠秘境，很適合民眾拍照留念。

文化局表示，在東興圳（竹北市莊敬南路與文興路交叉口），結合東興圳自然環境及特殊水圳系統，搭配綠帶景觀，營造光的廊帶，約有1.1公里，現場也有裝置藝術作品，歡迎民眾來走春。

近日因戲劇「茶金」帶動北埔觀光，文化局說，民眾除走訪「茶金」的拍攝景點外，另在龍瑛宗文學館於2月2、5、6日皆有開館，邀請民眾也到文學館來趟文學輕旅行。

此外，春節期間，竹縣包含美術館、圖書館、演藝廳與縣史館，從1月29日起至2月5日休館、蕭如松藝術園區1月31日到2月2日休園。（編輯：張銘坤）1110128

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