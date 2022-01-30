台東春節祭祖習俗改革 推紙錢集中燒誠心又環保

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）為降低空污，台東縣政府今年春節發起大年初一至初三將紙錢拿到台東市豐安宮集中燒活動，改革祭祖習俗。陳姓阿嬤提供小秘訣，民眾可在紙錢寫上名字，讓神明和祖先知道心意。

台東縣政府衛生局為降低空氣污染，今年春節與台東環保金爐業者及豐安宮合作，發起紙錢集中燒活動，將於農曆春節初一至初三期間 （2月1日至2月3日）在豐安宮設置紙錢集中處，提供前往祭祀民眾放置紙錢集中，也歡迎民眾將家中祭祀後的紙錢拿往廟宇一起焚燒。

台東縣環保局空氣噪音防制科長張嘉智今天接受中央社記者訪問表示，台東縣長饒慶鈴認為慎終追遠一直是國人傳統的宗教活動，恭敬虔誠的追思懷念，不忘根本，所以每年過節時總是不忘祭拜先人，而春節全家團圓的日子，各家戶也都會透過祭拜祖先及神明，祈求庇護及保佑。

在祭拜過程中少不了焚香與燒金，而每年春節焚燒紙錢與香枝對空氣品質及環境衛生都產生不良影響，台東縣今年春節期間辦理紙錢集中燒的政策，希望縣民可以多多利用，一起舒適、環保、平安過好年。

張嘉智指出，集中燒1公噸的紙錢約，能削減20.35公斤的污染物；環保局為維護空氣品質，近年來逐步推行各項民俗減量作為，並努力將民眾原先的燃燒習慣導向紙錢集中燒。

同時積極推廣「以米代金、以功代金、以花代香」，少紙錢、少鞭炮、少焚香，以平安米、捐款替代紙錢的燃燒，希望民眾能用多元、環保方式祭拜祖先與神明，留給後代子孫一個健康適合居住的地球。

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住在鹿野鄉、82歲的陳姓阿嬤告訴中央社記者，春節期間的拜拜很多，從農曆的12月24日「送神」開始，到過年結束，要拜地基主、天公、祖先、石敢當、土地公、媽祖廟，以及「迎神」，這些都需要用到紙錢，拜神明的燒「金紙」，拜祖先的用「銀紙」。

她說，最近幾年她也開始減量燃燒紙錢，支持政府推動環保，如果民眾擔心把紙錢集中燒，神明及祖先會搞不清楚誰燒的，可在紙錢上寫上名字及地址，或是在紙錢丟入香爐前在上面吐口氣，收到的就可以感受到這紙錢是誰燒的。（編輯：戴光育）1110130