9天春節連假 12歲以下兒童免費玩麗寶樂園

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）今年春節長達9天，民眾陸續安排出遊行程，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠。初一到初五，麗寶樂園夜間營運到晚上8時，天天推出璀璨煙火秀。

農曆春節假期，許多民眾多會出國旅遊，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法出國。細數國內多個旅遊地點，充滿濃濃異國風情，民眾不用出國也能體驗海外旅遊樂趣。

走進麗寶Outlet Mall有如來到小歐洲，Outlet Mall建築以義大利渡假勝地為主要設計概念，一期商場為芬諾港（Portofino），二期商場則以北義大利「科莫湖」為主題，湖畔、運河，入口還有廣大草坪，商場中的星巴克鐘樓，增添濃濃歐洲風情，小運河兩旁種植美麗的玫瑰花、鼠尾草及各色花卉，小橋流水增添浪漫氣息，漫步戶外就像置身義大利街道。

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農曆春節將近，麗寶樂園渡假區推出多個活動，麗寶樂園探索世界祭出12歲以下免費優惠，凡在民國99年1月29日後出生的兒童，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票，即可享優惠。

麗寶樂園指出，初一到初五樂園夜間營運到晚上8點，天天都有璀璨煙火秀。麗寶Outlet Mall在初一有福虎戳戳樂活動，民眾可在新春試手氣，初二至初六每天開店前100名消費者，還可免費領取好運錢母金虎幣。麗寶國際賽車場春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包。（編輯：陳仁華/卞金峰）1110130