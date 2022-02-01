初一上午國5南向車流稍多 蘇花改局部路段塞

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是大年初一，上午9時30分，國道路況大致順暢，高速公路局表示，國5南向車流稍多，另蘇花改南向局部路段則出現塞車。

高速公路局觀測，今天凌晨0至5時為國道免收費時段，交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的2.2倍，上午9時30分，全線車流順暢，國5南向車流稍多，但車速仍可維持70、80公里以上。

高公局發布新聞稿，今天實施的其他國道疏導措施，還包括：凌晨0時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局研判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。

公路總局路況資訊顯示，蘇澳至東澳南向局部路段上午塞車，車速約30多公里。

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公路總局發布新聞稿，預估今天易壅塞路段為省道主要幹道，包含括：台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包括：台74線台中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。

另部分旅遊觀光景點路段，公路總局也預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包括：台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府。（編輯：陳政偉）1110201