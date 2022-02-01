初一玉山迎瑞雪 中部以北注意降雨

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（中央社記者余曉涵台北1日電）中央氣象局表示，今天起華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南區山區有局部降雨機會。另外，根據氣象局觀測，今天清晨玉山降下瑞雪，截至早上8時仍陸續降雪，且積雪0.5公分。

今天是大年初一，一早玉山就降下瑞雪，根據氣象局觀測，玉山清晨5時30分開始下雪，截至早上8時仍陸續降雪中，積雪0.5公分，在大年初一將大地染成銀白色世界。

氣象局說，今天在水氣配合之下，3000公尺以上高山都還有降雪機會，明天水氣減少機會下降，不過初三（3日）水氣增加，降雪機率再度提高。

氣象局表示，今天華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南區山區有局部降雨機率，其中基隆北海岸及宜蘭地區有局部較大雨勢的機率，外出請攜帶雨具備用。

氣象局說，由於大陸冷氣團減弱，各地低溫落在攝氏14至16度，由於中部以北及東半部雲多易降雨，高溫回升不多約19至21度，南部地區高溫24度。

另外，氣象局說，東北風偏強，桃園至雲林、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、花蓮沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；澎湖箱網等海水養殖產業也請特別注意防範寒害。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天至2日清晨「短波」通過，中部以北及東半部有局部雨，山區較明顯。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，初二晚起至初三鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部也有局部少量飄雨的機率，各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

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吳德榮表示，4日強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷，北部及東半部仍有局部雨，5日北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨，初四晚、初五清晨本島平地再探10度最低氣溫，應注意保暖，6日收假日白天起冷空氣減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧，晚間起另一波鋒面及強冷空氣的前緣抵達，各地轉雨，氣溫開始下降。（編輯：陳政偉）1110201