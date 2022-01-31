春節北海岸看山近海 拜廟賞景都宜人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北31日電）春節走訪北海岸，看山近海兩相宜，沿線還有許多知名廟宇及休閒農場，適合親子遊，除感受年節氣氛，也能充分滿足踏青拜廟求平安等需求。

北海岸從淡水夕照金色水岸到白沙灣、淺水灣等海浪拍岸浪漫景色，沿線更有許多知名廟宇，新北市政府民政局表示，淡水福佑宮歷史悠久，仔細看廟前石獅頭部特別光亮。

民政局說，可能是石獅原本是做為幫助行船平穩的壓船石，曾護衛移民渡海，民眾也喜歡摸獅頭，據說能保平安。另外，廟方春節期間有新春祈福躦燈腳活動，並在特定日期發送招財金及虎年造型LED燈籠。

緣道觀音廟歡迎民眾參拜，春節期間推出「吉祥如意平安福」求取活動，讓民眾免費求取，每年都吸引許多民眾上山，向大自在王佛問訊後，連擲3個聖筊就能獲得。

廟方表示，2022年平安福跨年限定金色款在「觀音力」的「觀」字鑲上一圈白色，而年度特別色款黑色與白色在「觀」上鍍金。

金山法鼓山世界佛教教育園區有莊嚴優美環境，還能欣賞山海美景，但基於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，春節期間不提供飲食，寺方仍歡迎民眾到園區走春參香，祈求新年平安幸福；三芝區福成宮、智成忠義宮及智成堂春節期間有點燈、安太歲等活動。

此外，新北市府農業局說，許多休閒農場及青農場域春節仍有營業，但各農場營業時間不同，民眾前往前應先聯絡了解是否營業，以免白跑。

農業局表示，淡水區北新有機休閒農場設有有機農業生活體驗教室，提供多樣農業體驗活動，適合親子同樂。

阿三哥農莊春節期間提供搗年糕、蘿蔔糕DIY、採茶籽及製作洛神花果醬等體驗，而1、2月櫻花季時，附近滬尾櫻花大道更是賞櫻好地點。

三芝區牧蜂休閒農場以蜜蜂生態教學為主，園區共4000多坪，蜂蜜養殖達500箱，主要訴求生態農法，藉開放式農場及生態教學，讓消費者了解不同農作方式對自然的影響。

蕃婆林休閒農場栽培有機地瓜及當季蔬果，可親手採收蔬果，還可選購有機健康蔬菜，更可在農場用餐，還有DIY教室，體驗傳統農村生活與農家樂趣。

金山區葵扇湖休閒農場有大面積自然草坪，適合野餐、露營等；熊熊花圃銷售杜鵑花苗，也積極結合花卉設計，開發農業創意商品，規劃農事體驗營及親子手作課程，歡迎遊客品嚐台灣小農咖啡。

坵隱農場養殖蚯蚓，有別於一般提供釣餌或飼料使用，專職生產蚯蚓糞用於種植當季蔬果，推廣魚菜共生與蚯蚓堆肥。農場內除可體驗挖蚯蚓、餵雞，還有DIY苔球、彩繪花盆等。

遠足生態農場提供摘菜、炕窯及環境導覽解說，園區內有難得一見的葉鼻蝠生態教育館；汪汪地瓜園打造地瓜主題體驗農園，可種地瓜、挖地瓜、炕窯、烤肉和採地瓜葉。（編輯：李明宗）1110131