中市警建置交通違規相片查詢平台 提供簡訊通知

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）為增加民眾查詢交通違規照片的便利性，台中市警察局今天表示，已建置交通違規相片線上查詢平台，從7日起提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔及提供簡訊通知服務。

台中市警察局發布新聞稿指出，由於交通違規逕行舉發案件，經郵寄舉發通知單及違規照片，因紙本照片經列印於舉發通知單後，顯示畫質與影像尺寸都不及原數位舉發相片品質，經常成為民眾申訴案件，影響交通執法公信力。

還有經由科技執法設備舉證的交通違規案件，例如紅燈越線、跨越雙黃線等違規，市警局指出，也常有舉發相片細部無法清楚顯示的問題，為增加民眾查詢違規照片便利性，因而建置交通違規相片線上查詢平台。

市警局表示，線上查詢平台自7日起，提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大的影像確認違規，如查詢違規項目為超速40公里以上嚴重超速案件，查詢網頁首創將自動提示警語視窗，提醒民眾注意行車速限及交通安全宣導雙重目標。

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此外，市警局說，由於現行遭檢舉交通違規或以固定式設備舉發交通違規的駕駛人，因舉發作業流程因素，當收到舉發通知單時與實際違規日期已事隔多日，衍生時效問題。

警方表示，為此特別新增民眾登錄交通違規簡訊通知服務，民眾於市警局服務網站登錄簡訊通知服務後，如有因交通違規事件遭其他民眾檢舉或經固定式照相或闖紅燈設備逕行舉發者（同一路段5天有2次以上違規行為或遭檢舉3次以上），將主動以簡訊方式告知民眾，提醒民眾注意行車安全及遵守交通規則。（編輯：陳政偉）1110207