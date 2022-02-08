宜蘭1600名教師未接種第3劑疫苗 加開快打站施打

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宜蘭縣衛生局8日發布新聞稿表示，目前約1600名老師還沒接種第3劑疫苗，為提升疫苗涵蓋率，縣府於8日、9日、10日、12日及13日加開疫苗快打站，提供教職員工及縣民隨到隨打服務。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月8日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）新學期即將開始，宜蘭縣衛生局今天表示，目前約1600名教師還沒接種第3劑疫苗，縣府於今天、明天、10日、12日及13日加開疫苗快打站，提供教職員工及縣民隨到隨打服務。

衛生局發布新聞稿表示，宜蘭縣目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑接種涵蓋率為79.9%，第2劑則為73.9%，至於第3劑涵蓋率為25.4%。

新學期即將開始，目前約1600名教師還沒接種第3劑疫苗，為提升疫苗涵蓋率，縣府於開學前加開疫苗快打站，提供幼兒園、課後照顧中心、國中小、高中、補習班教職員工、旅宿業者及民眾隨到隨打服務。

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衛生局指出，為服務各級學校教師，開學前（2月9日及10日）各快打站上下午場次，前2小時教育處均會派專人在場協助引導，並請各校教師多利用設於冬山鄉鹿埔接種站、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮東光國中、礁溪國中及五結鄉慈濟接種站的疫苗施打服務。此外，打疫苗送禮券活動也延長至28日，即日起18歲以上，並於28日前施打第1劑及第2劑的民眾，可獲得200元超商禮券。

宜蘭縣長林姿妙提醒，疫情仍然嚴峻，目前全國至2月28日止，仍維持第2級警戒，民眾務必遵守各項防疫規定，落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等，進出任何場所也要落實實聯制，並減少不必要移動或集會，同時避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，若出現不適症狀，請立即通報相關單位並就醫。（編輯：李錫璋）1110208