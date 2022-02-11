竹縣加開16場疫苗施打共1萬劑 可隨到隨打或預約

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣政府今天表示，縣府協調各醫院協助，14日到20日加開16場中、大型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，共1萬劑，其中7000劑隨到隨打，其餘電話預約。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，為滿足縣民需求，持續協調各醫療院所幫忙施打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）及高端疫苗。

他說，施打地點包含中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹縣婦幼館、關西鎮衛生所、竹北里集會所、橫山鄉衛生所、橫山庄診所、台北榮民總醫院新竹分院、中興里集會所、湖口鄉衛生所及新豐鄉衛生所等。

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竹縣府衛生局表示，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微且於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估後選擇合適疫苗，而接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天。

衛生局說，民眾接種疫苗要記得攜帶全民健康保險卡、身分證，施打第2劑要帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）；如果現場人數較多，請耐心等候，全程戴口罩並保持社交距離。（編輯：李明宗）1110211