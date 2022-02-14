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賈靜雯貼文讚台南 黃偉哲提醒登錄發票抽房子

2022/2/14 15:40（2/14 15:51 更新）
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藝人賈靜雯13日在臉書貼出一家人到台南旅遊照片，台南市長黃偉哲（左）14日提醒賈靜雯可以登錄發票參加台南購物節抽獎活動，說不定能抽中房子。中央社記者楊思瑞攝 111年2月14日
藝人賈靜雯13日在臉書貼出一家人到台南旅遊照片，台南市長黃偉哲（左）14日提醒賈靜雯可以登錄發票參加台南購物節抽獎活動，說不定能抽中房子。中央社記者楊思瑞攝 111年2月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）藝人賈靜雯昨天在臉書貼出一家人到台南旅遊照片，並指4天3夜不夠玩，台南市長黃偉哲今天提醒賈靜雯可參加台南購物節抽獎，說不定抽到房子，不用再買就可以搬到台南了。

賈靜雯昨天貼出多張全家人一起到台南旅遊的照片，並寫下「4天3夜真的還不夠玩」、「台南真的適合帶小孩去走走」、「離開後已開始想念」、「孩子們說要住100天，還是我們搬過去呢」等，貼文短時間內就吸引大批粉絲按讚與留言回應，黃偉哲也留言歡迎賈靜雯常帶孩子到台南走走。

黃偉哲今天下午在仁德區出席公開活動接受媒體聯訪表示，聽到賈靜雯還有這麼多人喜歡台南，身為台南的一份子，心裡很感謝，也感到很驕傲，但還是要更努力優化台南的環境，改善基礎設施。另外，台南人的熱情好客，還有美食、文化、宗教等無形資產，也要繼續維持。

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黃偉哲表示，台南已有遊艇公司願意提供船上的住宿給賈靜雯一家，晚上可住在安平港很漂亮的遊艇上，白天到市區去玩，也是不錯的行程。另外他提醒，賈靜雯可以上網登錄在台南消費的發票，參加台南購物節抽獎活動，說不定抽中房屋，不用再買房子就可以搬到台南了。

台南市政府舉辦台南購物節發票登錄抽獎活動，3月12日將抽出最大獎2間房屋等大獎，發票登錄截止日為3月5日。（編輯：郭諭儒）1110214

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