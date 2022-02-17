住商節電率六都第一 高市府持續推廣多元節電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府經發局積極推廣多元節電，110年加入能源技術服務（Energy Service Companies, ESCO），獲經濟部夥伴計畫110年評鑑優等，住商節電率成果拿下六都第一佳績。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市府推動住商節電，結合商圈、企業、社區推廣節電，稽查輔導服務業商家能源管理；去年推動加入ESCO，節電累計逾350萬度，獲經濟部評鑑優等，住商節電率六都第一。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿指出，市府持續推動住商節電，結合商圈、民間企業、社區和大樓管委會舉辦多元節電推廣活動，並針對住商部門辦理「住商節電計畫」，提供能源技術服務、協助節能效益保證，帶動商圈、業者及市民踴躍響應。

針對服務業商家能源管理，他說，民國107到110年已稽查逾千商家，落實「20類服務業能源管理稽查輔導」，確保能源合理使用。去年也成功推動小港醫院、中山大學、高雄郵局、義大皇家酒店等加入能源技術服務（Energy Service Companies，簡稱ESCO），一年下來節電累計逾350萬度，獲經濟部夥伴計畫110年評鑑優等，住商節電率成果拿下六都第一佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖泰翔表示，今年仍將規劃多元化節能宣導活動，針對校園及商圈舉辦3場節能推廣活動，並推動旅館業、機關和大專院校3場能源技術服務系列宣導說明及實際參訪，加速推動更多住商部門參與節能減碳。

經發局指出，除宣導活動，今年將持續針對電器零售業進行「能源效率分級標示」和「節能標章標示」輔導稽查，並持續稽查輔導各服務業者落實改善能源管理。（編輯：孫承武）1110217