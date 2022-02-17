更多編輯台推薦新聞：
曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增14例10人與房屋代銷群聚有關 境外54例
首頁 / 地方

高市消防再添生力軍 優良工作幼犬最快2年出勤

2022/2/17 13:36（2/17 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有鑑消防人員優良工作幼犬取得不易，岡山獅子會找到2隻擁有日本優良狼犬基因的幼犬，捐贈給高雄市消防局，期望最快2年通過測驗出勤。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月17日
有鑑消防人員優良工作幼犬取得不易，岡山獅子會找到2隻擁有日本優良狼犬基因的幼犬，捐贈給高雄市消防局，期望最快2年通過測驗出勤。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）有鑑消防人員優良工作幼犬取得不易，岡山獅子會找出2隻取自日本優良狼犬基因幼犬，昨天正式捐贈給高市消防局，期望最快2年通過測驗出勤，藉專業血統為震災搜救貢獻。

高雄市政府消防局今天上午發布新聞稿指出，岡山獅子會有鑑優良工作犬幼犬取得不易，特地找尋亞洲地區血統優良的工作犬幼犬，捐贈的2隻幼犬血統取自日本RDTA救助犬訓練士協會理事長村瀨英博的狼犬，體魄一流且基因中帶有膽識、動能極佳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局指出，岡山獅子會昨天正式捐贈2隻幼犬給市府，期盼藉由這次工作犬幼犬捐贈，以優秀血統提升消防局馴犬成就，也期待精心培養的搜救犬能在震災出勤時做出貢獻，成為高雄市民的驕傲。

消防局說明，搜救犬須從小開始培養，從出生後開始的每一天都是訓練的黃金階段，犬隻從小就需開始培養對人的親和、對聲音環境的膽識，地形的訓練及瓦礫的搜索訓練等，以培養幼犬健全快樂的身心。具有優良血統的工作犬投入培訓，期望最快2年可以通過測驗，正式出勤。（編輯：黃世雅）1110217

有鑑消防人員優良工作幼犬取得不易，岡山獅子會找到2隻擁有日本優良狼犬基因的幼犬，捐贈給高雄市消防局，圖為高雄市消防局搜救犬實際演練情形。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月17日
有鑑消防人員優良工作幼犬取得不易，岡山獅子會找到2隻擁有日本優良狼犬基因的幼犬，捐贈給高雄市消防局，圖為高雄市消防局搜救犬實際演練情形。（高市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族